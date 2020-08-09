В Одесі з COVID-19 госпіталізували 11 моряків з прибулого з Єгипту судна

Судно ошвартовано для карантинної стоянки.

Судно Patra (прапор Греція) прибуло з єгипетського порту Ель-Дехейла в порт «Південний» (Одеська обл.) 8 серпня. У складі екіпажу - 22 моряків. Судно ошвартовано для карантинної стоянки.

При тестуванні в 11 моряків підтверджений коронавірус. Їх госпіталізували до однієї з лікувальних установ Одеси. У другої половини екіпажу (11 осіб) взято проби для аналізу на антитіла.

На час стоянки судно буде під цілодобовою охороною, щоб виключити потрапляння на борт сторонніх людей і виходу на берег членів екіпажу.