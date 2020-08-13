Президент відвідав лікарню в Борисполі

Володимир Зеленський здійснив візит до Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування в Київській області та ознайомився з результатами ремонтних робіт, які тривали з 2019 року за дорученням Глави держави. Про свій візит Президент написав в Телеграмі.

"Лікарню в Борисполі я відвідав чи не першою.

Повертаюся, щоб на власні очі переконатися, що хороші обіцянки по її реконструкції та осучаснення перетворилися в таку ж гарну медустанову.

І ось вона, Бориспільська багатопрофільна лікарня - як з американського кіно: яскрава, зручна, а головне - має все необхідне для збереження здоров'я українців. Через місяць-півтора тут буде додатково встановлено сучасне обладнання. А до кінця року з'явиться і пологове відділення. Ця лікарня буде обслуговувати понад 100 тисяч українців ", - написав Президент.

На його думку, просто говорити, що скрізь повинні бути хороші лікарні, - мало.

"Треба точно знати, що відбувається на місцях, і іноді підштовхувати місцеву владу робити великі проекти, які в іншому випадку могли і відкласти. Якщо потрібна ініціатива Президента - завжди буде така ініціатива. Обіцяли нормальну сучасну лікарню - є така лікарня", - додав Глава держави.