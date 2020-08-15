Штаб ООС: бойовики РФ чотири рази порушували "тишу"

За минулі 24 години окупанти РФ порушили режим припинення вогню на Донбасі чотири рази. Про це повідомили в прес-центрі штабу операції ООС.

"Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук у суботу зранку.

У прес-центрі зазначили, що 14 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Поблизу Авдіївки в ранковий і післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.

Також за минулу добу виявлено факти інженерного обладнання позицій в сторону українських підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вольний у напрямку тимчасово окупованого Золотого-5 і Новгородське у напрямку непідконтрольною Широкої Балки.

"З початку поточної доби, 15 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

Раніше, на Донбасі з початку поточної доби бойовики РФ три рази порушили режі припинення вогню. Про це повідомили в ООС.