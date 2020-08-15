Скачать
Субота, 15.08.2020
Не виходьте на вулиці: Лукашенко звернувся до білорусів
Не виходьте на вулиці: Лукашенко звернувся до білорусів
Протести в Мінську: субота в столиці почалася з ланцюга солідарності
Протести в Мінську: субота в столиці почалася з ланцюга солідарності
"Король лиж" Нортуг потрапив в кокаїновий скандал
"Король лиж" Нортуг потрапив в кокаїновий скандал
Опубліковано перший трейлер психологічного фільму "Диявол назавжди" (Відео)
Опубліковано перший трейлер психологічного фільму "Диявол назавжди" (Відео)

Штаб ООС: бойовики РФ чотири рази порушували "тишу"

Штаб ООС: бойовики РФ чотири рази порушували "тишу"
Оновлено 10:55 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
За минулі 24 години окупанти РФ порушили режим припинення вогню на Донбасі чотири рази. Про це повідомили в прес-центрі штабу операції ООС.

"Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук у суботу зранку.

У прес-центрі зазначили, що 14 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Поблизу Авдіївки в ранковий і післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.

Також за минулу добу виявлено факти інженерного обладнання позицій в сторону українських підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вольний у напрямку тимчасово окупованого Золотого-5 і Новгородське у напрямку непідконтрольною Широкої Балки.

"З початку поточної доби, 15 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

Раніше, на Донбасі з початку поточної доби бойовики РФ три рази порушили режі припинення вогню. Про це повідомили в ООС.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Донбас, ЗСУ, ООС, Україна.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Не виходьте на вулиці: Лукашенко звернувся до білорусів
02 Дослідження COVID-19: які органи людини пошкоджує хвороба
03 "Висхідний Фенікс": Принц Гаррі знявся у фільмі Netflix (Відео)
04 Hubble розкрив таємницю дивного затемнення зірки Бетельгейзе
05 Google випустить смартфон Pixel 5 тільки в версії XL
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У столиці за минулу добу COVID-19 виявили у 232 людей
У столиці за минулу добу COVID-19 виявили у 232 людей
Штаб ООС: бойовики РФ чотири рази порушували &quot;тишу&quot;
Штаб ООС: бойовики РФ чотири рази порушували "тишу"
Спершу дощі і грози, а потім спека: чим &quot;здивує&quot; прогноз на вихідні
Спершу дощі і грози, а потім спека: чим "здивує" прогноз на вихідні
Новий BMW X1 помічений фотошпигуном в Мюнхені (Фото)
Новий BMW X1 помічений фотошпигуном в Мюнхені (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся