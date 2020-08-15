У столиці за минулу добу COVID-19 виявили у 232 людей

За минулі 24 години COVID-19 виявили у 232 жителів столиці, 16 з них - діти. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в соцмережах.

Днем раніше повідомлялося про 158 нові випадки інфікування.

За минулу добу одна людина в Києві померла від Covid-19. Всього в місті коронавірус забрав життя 151 людини.

На цей час у столиці вже 10392 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

За минулу добу захворіли:

122 жінки у віці від 20 до 89 років;

94 чоловіки у віці від 18 до 93 років;

6 дівчаток від 3 до 15 років і 10 хлопчиків від 8 до 17 років.

Крім того, захворіли 5 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 57 осіб. Всього коронавірус подолали 3373 жителі Києва.

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 40, у Дніпровському - 34, в Дарницькому районі - 33 випадки.

"Київ уже знаходиться в жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. Обмеження і заборони, пов'язані з цим, за рішенням уряду, почнуть діяти з понеділка, 17 серпня", - підкреслив мер.

Станом на ранок 15 серпня в Україні зареєстрували близько 90 000 осіб з коронавірусом, за минулі 24 години в країні зафіксували понад 1 800 випадків зараження. Про це повідомляю дані РНБО.

Раніше, фахівці з Університету Сарагоси в Іспанії прийшли до висновку, що COVID-19 може пошкодити тільки певні людські органи, в тому числі легені, печінку, нирки, серце і нервову систему. Але не весь організм. Це відкриття, результати якого опублікували в журналі Chaos, дозволить прискорити розробку препаратів, що запобігають поліорганну недостатність і смерть пацієнтів.