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У Львові помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

У Львові помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу
Оновлено 12:21 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
У лікарні Львова помер 45-річний пацієнт, якому на початку серпня хірурги з України та Німеччини вперше в нашій країні пересадила підшлункову залозу.

У львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер чоловік, якому на початку серпня вперше в Україні пересадили підшлункову залозу.

Про це повідомили на сторінці лікарні в Facebook.

У медустанові зазначили, що тривалий час стан чоловіка було стабільним, але потім різко погіршився, судини затромбовані, тому ні операція, ні подальша реанімація не мали ефекту.

"На жаль, Андрій, наш пацієнт з пересадженою підшлунковою залозою, помер ... Це величезна втрата не тільки для його рідних, а й для всього нашого колективу і тих, хто хворів і переживав за чоловіка. Всі ці дні наші лікарі буквально жили з ним в реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, щоб Андрій відновився після операції ", - повідомили в лікарні.

Там зазначають, що трансплантація підшлункової залози - це одна з найскладніших операцій з пересадки органів.

"Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, в той час як два інших отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, щоб цей шанс був і у Андрія", - додали в медустанові.

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Як повідомлялося, вперше за 15 років в Києві хірурги провели операцію з пересадки серця.

4 липня повідомлялося, що у Львові в Комунальній міській клінічній лікарні вперше провели унікальну операцію - пересадили донорське серце.

У Кабміні затвердили порядок перевезення анатомічних матеріалів людини для проведення операцій з трансплантації в межах України, ввезення та вивезення таких матеріалів на митну територію країни.

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Все по темі:

Трансплантация, Львів, Підшлункова залоза.

Автор:

Телеграф
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