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Вівторок, 18.08.2020
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14 регіонів України не готові послаблювати карантин

14 регіонів України не готові послаблювати карантин
Оновлено 13:46 Сьогодні Телеграф
Київ і 13 областей не готові послабити карантин. Всі регіони відповідають критерію охоплення тестування.

Станом на 18 серпня послабити карантин в Україні не готові Київ і 13 областей. У столиці кілька показників перевищують встановлену норму.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, одним або кількома критеріями ослаблення карантині не відповідають:

  • Київ
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Львівська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Чернівецька область

При цьому в Києві перевищено показник нових випадків коронавируса на 100 тисяч за 14 днів - 69,7 при нормі менше 40, а також зростає завантаженість лікарняних ліжок в лікарнях першої черги.

14 регіонів України не готові послаблювати карантин

Показник нових випадків коронавируса перевищено в усіх вищевказаних регіонах, крім Вінницької, яка не відповідає критерію заповнювання ліжок. У той же час у Львівській області цей критерій перевищено всі останні п'ять днів. Відзначимо, усі регіони відповідають критерію охоплення тестування.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків коронавирусной хвороби. За минулу добу коронавірусом захворіли 1 616 осіб.

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Все по темі:

Карантин, Київ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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