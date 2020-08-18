14 регіонів України не готові послаблювати карантин

Київ і 13 областей не готові послабити карантин. Всі регіони відповідають критерію охоплення тестування.

Станом на 18 серпня послабити карантин в Україні не готові Київ і 13 областей. У столиці кілька показників перевищують встановлену норму.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, одним або кількома критеріями ослаблення карантині не відповідають:

Київ

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Київська область

Львівська область

Одеська область

Рівненська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Чернівецька область

При цьому в Києві перевищено показник нових випадків коронавируса на 100 тисяч за 14 днів - 69,7 при нормі менше 40, а також зростає завантаженість лікарняних ліжок в лікарнях першої черги.

Показник нових випадків коронавируса перевищено в усіх вищевказаних регіонах, крім Вінницької, яка не відповідає критерію заповнювання ліжок. У той же час у Львівській області цей критерій перевищено всі останні п'ять днів. Відзначимо, усі регіони відповідають критерію охоплення тестування.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків коронавирусной хвороби. За минулу добу коронавірусом захворіли 1 616 осіб.