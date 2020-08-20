Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"

Протягом поточної доби в районі проведення операції ООС на Донбасі окупанти один раз порушили режим припинення вогню, здійснивши неприцільно постріли з кулемета. Про це повідомили в штабі ООС.

"З початку поточної доби на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

У той же час, 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ задокументовано близько Авдіївки ", - повідомили в прес-центрі.

Так, недалеко від населеного пункту ворог зробив кілька провокаційних пострілів з великокаліберного кулемета.

"Озброєна провокація була неприцільно і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці ООС вогонь у відповідь не відкривали.

Серед українських захисників немає військових втрат і поранень.

У районі проведення операції ООС ситуація залишається повністю контрольованою українськими вояками ", - відзначили в штабі ООС.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський дуже задоволений роботою першого президента Леоніда Кравчука в ТКГ Донбасом. Про це Зеленський сказав в четвер журналістам під час поїздки в Херсонську область.