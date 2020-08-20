Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"

"З початку поточної доби на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.
У той же час, 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ задокументовано близько Авдіївки ", - повідомили в прес-центрі.
Так, недалеко від населеного пункту ворог зробив кілька провокаційних пострілів з великокаліберного кулемета.
"Озброєна провокація була неприцільно і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці ООС вогонь у відповідь не відкривали.
Серед українських захисників немає військових втрат і поранень.
У районі проведення операції ООС ситуація залишається повністю контрольованою українськими вояками ", - відзначили в штабі ООС.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський дуже задоволений роботою першого президента Леоніда Кравчука в ТКГ Донбасом. Про це Зеленський сказав в четвер журналістам під час поїздки в Херсонську область.