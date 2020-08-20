Скачать
П'ятниця, 21.08.2020
Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"
Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"
У Путіна відреагували на можливе отруєння Навального
У Путіна відреагували на можливе отруєння Навального
Динамо показало нову "смугасту" форму (Фото)
Динамо показало нову "смугасту" форму (Фото)
"Воїни світла": Сергій Міхалок зробив Селфі із Зеленським, а фанати обурені
"Воїни світла": Сергій Міхалок зробив Селфі із Зеленським, а фанати обурені

Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"

Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"
19:02 Чт, 20 Серпень 2020 Телеграф Фото: Facebook
Протягом поточної доби в районі проведення операції ООС на Донбасі окупанти один раз порушили режим припинення вогню, здійснивши неприцільно постріли з кулемета. Про це повідомили в штабі ООС.

"З початку поточної доби на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

У той же час, 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ задокументовано близько Авдіївки ", - повідомили в прес-центрі.

Так, недалеко від населеного пункту ворог зробив кілька провокаційних пострілів з великокаліберного кулемета.

"Озброєна провокація була неприцільно і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці ООС вогонь у відповідь не відкривали.

Серед українських захисників немає військових втрат і поранень.

Зеленський на Херсонщині: Крим обов'язково повернеться до складу України

У районі проведення операції ООС ситуація залишається повністю контрольованою українськими вояками ", - відзначили в штабі ООС.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський дуже задоволений роботою першого президента Леоніда Кравчука в ТКГ Донбасом. Про це Зеленський сказав в четвер журналістам під час поїздки в Херсонську область.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Штаб, Донбас, ЗСУ, ООС, Україна.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Погода на Марсі: вчені з'ясували, яким був клімат на Червоній планеті
02 Олімпік - Динамо: ультрас мають намір "привітати" Луческу з дебютною грою біля керма
03 Воротар-герой витягнув три пенальті поспіль в Юнацької лізі УЄФА (Відео)
04 У Житомирщині згоріла дерев'яна церква XVIII століття
05 Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Популярна туристична країна серед українців вимагатиме тест на COVID-19
Популярна туристична країна серед українців вимагатиме тест на COVID-19
Коронакриза: як змінився ринок праці в Україні
Коронакриза: як змінився ринок праці в Україні
Лікар Навального вважає, що його потрібно евакуювати до Європи
Лікар Навального вважає, що його потрібно евакуювати до Європи
Google презентує Pixel 5 і Pixel 4a 5G на презентації 30 вересня, але це не точно
Google презентує Pixel 5 і Pixel 4a 5G на презентації 30 вересня, але це не точно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся