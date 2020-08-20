У Житомирщині згоріла дерев'яна церква XVIII століття

У селі Соловіївка Брусилівського району Житомирської області пожежа знищила дерев'яну церкву, яка була побудована в 1789 році. Про це повідомили в ГСЧС в Житомирській області.

"20 серпня о 12:29 до Служби порятунку« 101 »надійшло повідомлення про пожежу в будівлі дерев'яної церкви, розташованої в с. Соловіївка Брусилівського району. Займання виявив настоятель, зі свого будинку він помітив дим, що виходив з-під даху церкви. Спочатку парафіяни разом з настоятелем приступили до гасіння власними силами, але зрозумівши, що не справляються, зателефонували до рятувальників ", - йдеться в повідомленні.

Коли прибули рятувальники, вогонь вже повністю охопило дах церкви. Гасіння ускладнювало відсутність в селі джерел води, через що пожежники 8 разів їздили дозаправляти воду в сусідні населені пункти.

Пожежу ліквідували, але вогонь знищив будівлю церкви. Вдалося врятувати власність і житловий будинок поруч з храмом.

Фото з місця події:

За попередньою версією рятувальників, причиною загоряння могло стати коротке замикання електромережі.

Як уточнив голова Брусилівської ОТГ Володимир Габенец, в Соловіївці згоріла церква Святителя Миколая, побудована в 1789 році.

Він додав, що на храмі збиралися найближчим часом міняти купола.

Відомо, що дві статуетки євангелістів з цієї церкви знаходяться в Національному художньому музеї.