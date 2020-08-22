День Незалежності: які столичні вулиці будуть перекриті

Патрульна поліція розповіла, що в центрі Києва 23-24 серпня буде перекрито рух.

У столиці України на День прапора і День Незалежності перекриють рух центральних вулиць.

Про це розповіли в прес-службі патрульної поліції Києва.

З 16:00 23 червня до завершення урочистостей у зв'язку з національним святом 24 серпня рух транспорту перекриють на Трьохсвятительській, Володимирській, Михайлівській, Малій Житомирській вулицях. Тимчасово і частково буде перекритий і Володимирський узвіз.

Крім того, під час проведення заходів буде обмежено рух автомобілів по вулицях Володимирська, Велика Житомирська, Десятинна, Мала Житомирська, провулок Рильський.

Правоохоронці просять враховувати зазначену інформацію при побудові маршруту.

У понеділок, 24 серпня, вся Україна святкуватиме День Незалежності. Згідно з прогнозами синоптиків, цього дня порадує українців теплою і приємною погодою. Лише в деяких областях пройдуть короткочасні грозові дощі.

Згідно з календарем на цей рік, в Україні в 2020 році офіційно затверджені 11 днів державних свят, які є вихідними, серед яких - День Незалежності