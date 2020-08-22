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Сонячно і жарко, але не скрізь: синоптики дали прогноз погоди на День незалежності

Сонячно і жарко, але не скрізь: синоптики дали прогноз погоди на День незалежності
08:09 Сьогодні Телеграф
Синоптики дали прогноз погоди на 24 серпня, День незалежності.

Українців чекають довгі вихідні. Будемо відпочивати три дні поспіль - 22, 23 і 24 серпня. У понеділок, 24 серпня, вся Україна святкуватиме День незалежності.

Цей день порадує українців теплою і приємною погодою. Лише в деяких областях пройдуть короткочасні грозові дощі.

Про це свідчать синоптичні карти Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди на 24 серпня

Прогноз погоди на 24 серпня фото: meteo.gov.ua

Погода в регіонах

У західних областях очікуються зливи, грози, посилення вітру до 7-12 м / с. Температура повітря вночі +14 ... + 16 °, вдень +23 .. + 25 °.

У північному регіоні дощі пройдуть лише в Київській і Житомирській областях. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +25 .. + 26 °. Місцями прогріє до + 28°.

На сході країни без опадів, ясна погода. Температура повітря вночі +11 ... + 13 °, місцями опуститься до + 9 °. Вдень очікується +25 .. + 27 °.

У центральних регіонах буде сухо і хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +26 .. + 28 °.

На півдні та Криму сонячно і жарко. Температура повітря вночі +14 ... + 16 °, вдень +26 .. + 28 °, місцями + 31 °.

Спека або дощі: якої погоди чекати в Україні в найближчі дні

Погода в столиці

У Києві 24 серпня синоптики прогнозують дощ, грозу. Температура повітря триматиметься на рівні вночі +15 ... + 17 °, вдень +24 .. + 26 °.

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Все по темі:

Погода, День Незалежності, Вихідні, 24 серпня.

Автор:

Телеграф
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