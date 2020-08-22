На Донбасі сьогодні тихо - зведення ООС

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об'єднаних сил, обстрілів окупантів не було зафіксовано.

У п'ятницю російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"21 серпня обстрілів і інших порушень досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Режим тиші зберігався на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук в суботу вранці.

У штабі ООС відзначили, що українські військовослужбовці повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"З початку поточної доби, 22 серпня, на всіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об'єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - підсумували в штабі ООС.