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На Донбасі сьогодні тихо - зведення ООС

На Донбасі сьогодні тихо - зведення ООС
11:16 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook
Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об'єднаних сил, обстрілів окупантів не було зафіксовано.

У п'ятницю російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"21 серпня обстрілів і інших порушень досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Режим тиші зберігався на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук в суботу вранці.

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У штабі ООС відзначили, що українські військовослужбовці повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"З початку поточної доби, 22 серпня, на всіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об'єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - підсумували в штабі ООС.

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Донбас, минобороні, ОРДЛО, ЗСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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