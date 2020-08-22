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Коронавірус в столиці: за добу - 179 випадків COVID-19

Коронавірус в столиці: за добу - 179 випадків COVID-19
12:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
За минулу добу, 21 серпня, в Києві коронавірус виявили у 179 жителів, померли 7 хворих.

У Києві за останню добу Коронавірусние хвороба підтвердили у 179 осіб, найбільше випадків зафіксовано в Оболонському районі. Всього з початку пандемії в столиці на COVID-19 захворіло 11507 осіб.

Про це в своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.

"Коронавірус за минулу добу виявили у 179 жителів Києва. Серед них 16 дітей. Вперше в Києві таку кількість летальних випадків за добу - померли 7 хворих. Всього коронавірус забрав життя 165 киян. На сьогодні в столиці вже 11507 підтверджених випадків захворювання COVID-19" , - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що захворіли:

100 жінок (від 21 до 79 років); 63 чоловіки (від 19 до 92 років); 5 дівчаток (від 2 до 14 років); 11 хлопчиків (від 1 місяця до 8 років).

Вказується, що захворіли в тому числі і шестеро медиків. У лікарні столиці потрапили 24 пацієнта. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали за минулу добу 76 осіб. Всього коронавірус подолали 3682 жителя Києва. Найбільше випадків захворювання виявили: в Оболонському районі - 35, в Дарницькому - 27 і в Дніпровському районі - 25 випадків", - резюмував Кличко.

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Київ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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