На Донбасі окупанти тричі влаштували провокаційні обстріли

На Донбасі 23 серпня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

За минулу добу виявлено ще один факт інженерного обладнання позицій формувань Російської Федерації в сторону підрозділів української армії.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці в Фейсбук.

"23 серпня поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї і підствольного гранатомета, а у зайців - зазначено кілька пострілів із стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокаційними і не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також, за минулу добу, виявлено факт інженерного обладнання позицій в сторону наших підрозділів неподалік Мар'їнки у напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка ", - сказано в ранковій зведенні.

Загалом, за минулу добу, задокументовано 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським військовими.

Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський на сході України 28 днів немає бойових втрат. Перейти на головну сторінку