Скачать
Понеділок, 24.08.2020
У Києві проходить Марш захисників України: фото і відео
У Києві проходить Марш захисників України: фото і відео
У Білорусі затримано членів президії Координаційної ради
У Білорусі затримано членів президії Координаційної ради
Барселона готова відпустити Мессі за нечувану суму
Барселона готова відпустити Мессі за нечувану суму
Довірчі відносини: Анджеліна Джолі зізналася, що тільки діти знають її справжню
Довірчі відносини: Анджеліна Джолі зізналася, що тільки діти знають її справжню

У Києві проходить Марш захисників України: фото і відео

У Києві проходить Марш захисників України: фото і відео
Оновлено 12:47 Сьогодні Телеграф
Ветерани АТО і ООС, громадські активісти проводять в центрі Києва Марш незалежності.

У центрі Києва проходить Марш захисників України. У ході беруть участь кілька тисяч чоловік.

На початку колони йдуть родичі загиблих на фронті бійців, героїв Небесної сотні і полонених. За ними - діючі військовослужбовці, ветерани російсько-української війни і волонтери.

Акція присвячена 29-ій річниці незалежності України. Вона проходить без партійних прапорів, але під прапорами бойових підрозділів, які беруть участь у війні на Донбасі, і ветеранських організацій.

Учасники скандують "Герої не вмирають! Вмирають вороги!", "Слава Україні! Героям слава", "Дякуємо!".

Марш захисників України 24.08.2020

Марш захисників України 24.08.2020

Марш захисників України 24.08.2020

Марш почався від парку Тараса Шевченка. Люди йдуть по Хрещатику до Європейської площі. Колону супроводжують співробітники поліції діалогу і патрульні.

Як святкують День Незалежності України: онлайн-трансляція з центру Києва (Відео)

Як повідомлялося, сьогодні Україна відзначає 29-ту річницю незалежності. У Києві та інших містах проходять урочисті заходи. У Києві, на Михайлівській площі, Глава держави з дружиною приєдналися до церемонії вшанування пам'яті полеглих захисників України. На Софійській площі Президент виступив з промовою з нагоди 29-ї річниці незалежності України та вручив державні нагороди. Центр Києва посилено охороняють правоохоронці, вулиці перекриті для автотранспорту і пішоходів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Марш, АТО, ООС, Київ.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Сильна заява" Москві: клініку в Берліні, куди доставили Навального, взяли під охорону
02 Стаканчик води зранку допоможе зміцнити здоров'я: користь для організму
03 З анемією жарти погані: основні ознаки, які не можна ігнорувати
04 У бронежилеті і з автоматом в руках: Лукашенко потрапив на камеру біля Палацу незалежності в Мінську (Відео)
05 Гравець Шахтаря потрапив в антісборную Ліги чемпіонів (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Карантинні зони в Україні: що змінилося з 24 серпня
Карантинні зони в Україні: що змінилося з 24 серпня
&quot;Ситуація справді складна&quot;: у Києві різко знизилося число нових випадків коронавірусу
"Ситуація справді складна": у Києві різко знизилося число нових випадків коронавірусу
У Берліні вважають, що Навального отруїли і йому потрібен захист
У Берліні вважають, що Навального отруїли і йому потрібен захист
Дає ефект схуднення: як уникнути набору зайвої ваги за допомогою яєць
Дає ефект схуднення: як уникнути набору зайвої ваги за допомогою яєць
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся