У Києві проходить Марш захисників України: фото і відео

Ветерани АТО і ООС, громадські активісти проводять в центрі Києва Марш незалежності.

У центрі Києва проходить Марш захисників України. У ході беруть участь кілька тисяч чоловік.

На початку колони йдуть родичі загиблих на фронті бійців, героїв Небесної сотні і полонених. За ними - діючі військовослужбовці, ветерани російсько-української війни і волонтери.

Акція присвячена 29-ій річниці незалежності України. Вона проходить без партійних прапорів, але під прапорами бойових підрозділів, які беруть участь у війні на Донбасі, і ветеранських організацій.

Учасники скандують "Герої не вмирають! Вмирають вороги!", "Слава Україні! Героям слава", "Дякуємо!".

Марш почався від парку Тараса Шевченка. Люди йдуть по Хрещатику до Європейської площі. Колону супроводжують співробітники поліції діалогу і патрульні.

Як повідомлялося, сьогодні Україна відзначає 29-ту річницю незалежності. У Києві та інших містах проходять урочисті заходи. У Києві, на Михайлівській площі, Глава держави з дружиною приєдналися до церемонії вшанування пам'яті полеглих захисників України. На Софійській площі Президент виступив з промовою з нагоди 29-ї річниці незалежності України та вручив державні нагороди. Центр Києва посилено охороняють правоохоронці, вулиці перекриті для автотранспорту і пішоходів.