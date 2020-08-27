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У самопроголошеній "ДНР" ввели смертну кару

У самопроголошеній "ДНР" ввели смертну кару
Оновлено 21:58 Чт, 27 Серпень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Представники ООН розповіли, що в так званій "ДНР" вже двох людей засудили до смертної кари.

У самопроголошеній "Донецької Народній Республіці" введена смертна кара. Про це йдеться в доповіді "Права людини в контексті правосуддя у кримінальних справах, пов'язаних з конфліктами в Україні квітень 2014 - квітень 2020" Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

"УВКПЛ стурбоване також тим, що" Донецька народна республіка "ввела смертну кару. УВКПЛ відомо про два випадки, де" суд "" Донецької народної республіки "ухвалив смертний вирок, однак за станом на дату цієї доповіді ці "вироки" не були виконані. тим не менш, вони продовжують викликати занепокоєння, так як в перші роки конфлікту озброєні групи вже проводили страти", - повідомили в УВКПЛ.

Зазначається також, що нормативна база, що регулює "кримінальне судочинство" на території, контрольованій "Донецької народною республікою", була розроблена в 2014-2015 роках на основі Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (зі змінами, внесеними 29 червня 2001 року), а НЕ Кримінального процесуального кодексу України 2012 року.

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За весь період конфлікту на Донбасі, з 14 квітня 2014 з 31 березня цього року з урахуванням загиблих на борту рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" загальне кількість загиблих серед цивільного населення у зв'язку з конфліктом становить не менше 3353 чоловік.

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ООН, Донбас, ДНР, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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