Вибух і пожежа сталися на Одеському нафтопереробному заводі (Фото і відео)

На території Одеського нафтопереробного заводу в ніч з 27 на 28 серпня пролунав вибух і почалася пожежа.

В ніч з 27 на 28 серпня на Одеському нафтопереробному заводі прогримів вибух. За повідомленням поліції, вибухнула трансформаторна підстанція, можуть бути загиблі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Одеській області.

"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання сухої трави та сміття окремими осередками та приміщення трансформаторної підстанції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє одеське видання Думська, вибух, за словами місцевих, стався близько півночі. У житлових будинках, що знаходяться поруч, пропала електроенергія. Вони також припускають, що причиною могло стати незаконне вирізання кабелю мисливцями за металом.

За даними рятувальників, в 00:48 загорання сухої трави ліквідовано на площі 500 м кв. і о 01:00 оголошений відбій підвищеним рангом виклику.

В 2:04 після прибуття до місця виклику бригади РЕМ і знеструмлення підстанції, горіння в приміщенні не виявлено, проведено роботи по випуску диму і охолодженню приміщення. Загиблих і постраждалих немає.