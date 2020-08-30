День в ООС: бойовики двічі порушили досягнуті в Мінську домовленості

З початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано два порушення досягнутих у межах ТКГ 22 липня домовленостей.

За даними штабу, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстріли не зафіксовано, проте в районі Зайцева задокументували вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Повідомляє штаб ООС в соцмережі Facebook.

Постріли були неприцільно, тому українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, українські військовослужбовці виявили факт інженерного обладнання позицій в сторону підрозділів ОС в районі Водяного.

Серед особового складу ОС бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо, в День пам'яті захисників України Володимир Зеленський записав звернення, в якому зазначив, що цей день дуже важливий для історії незалежної України і "наша головна обов'язок нести всюди історію України, історію наших героїв".