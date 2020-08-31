На Буковині кількість заражених коронавірусом перевищила 10 тисяч

У Чернівецькій області не знижуються темпи поширення коронавірусної інфекції.

30 серпня коронавірус підтвердили у 158 жителів Чернівецької області.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в facebook.

Зокрема, лабораторія досліджувала 658 зразків. Зараз в області зареєстрували 10303 випадки зараження коронавірусом. Змогли побороти недугу вже 6230 буковинців.

Так, у неділю вилікувалися 38 осіб.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про умови переходу навчальних закладів на виключно дистанційну форму навчання.

В Україні на 30 серпня зареєстровано 2 096 випадків зараження коронавірусом, загальна їхня кількість досягла 119 074.