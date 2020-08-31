Щасливі: Шакіра поділилася романтичними знімками з Жераром Піке

Колумбійська співачка Шакіра поділилася з фанатами серією знімків, які зробили на відпочинку.

43-річна артистка розмістила в Instagram кілька Селфі зі своїм цивільним чоловіком, іспанським футболістом Жераром Піке. Пара відправилася відпочивати на Мальдіви.

На фото подружжя щасливо посміхається, обіймаючи один одного.

"Разом", - підписала романтичні кадри Шакіра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shakira (@shakira) 30 Авг 2020 в 5:39 PDT

Жерар Піке також показав фото з відпустки на своїй сторінці в Instagram. Футболіст розмістив знімок, на якому зіркова сім'я позує на мальовничому фоні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 Авг 2020 в 12:49 PDT

Нагадаємо, Шакіра почала зустрічатися з іспанським футболістом Жераром Піке навесні 2010 року. У вересні 2012 року Шакіра підтвердила, що вона з Піке очікують первістка. Співачка народила сина Мілана 22 січня 2013 року в Барселоні, Іспанії, де живе її сім'я. 29 січня 2015 року в Барселоні у пари народився другий син, якого назвали Сашком.