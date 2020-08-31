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Понеділок, 31.08.2020
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Вразила наповал: Тіна Кароль викликала фурор своїм вбранням для "Танціях з зірками"
Вразила наповал: Тіна Кароль викликала фурор своїм вбранням для "Танціях з зірками"

Вразила наповал: Тіна Кароль викликала фурор своїм вбранням для "Танціях з зірками"

Вразила наповал: Тіна Кароль викликала фурор своїм вбранням для "Танціях з зірками"
20:10 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Тіна Кароль знову стала ведучою танцювального шоу "Танці з зірками". І наряд, який вона вибрала для першого прямого ефіру справив фурор серед фанатів.

Для прем'єри нового сезону артистка обрала білу обтягуючу сукні від відомого бренду David Koma. Наряд підкреслив розкішну фігуру Кароль, особливо зону декольте.

Образ Кароль доповнила акуратно укладеними хвилями волоссям і вечірнім макіяжем в нюдових відтінках.

 
 
 
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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

 

У Instagram коментатори поділилися на два табори: одні були в захваті від наряду Тіни, а інші не соромилися писати, що плаття замале на пишні форми співачки.

"Танці з зірками 2020": як пройшов перший ефір довгоочікуваного шоу (Відео)

Нагадаємо, раніше Тіна спустилася в метро, де влаштувала концерт і виконала свої найпопулярніші хіти. Таким несподіваним появою в підземці, співачка вразила своїх шанувальників наповал.

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Все по темі:

Тина Кароль, Стиль, Образ, Наряд, Танці з зірками, Співачка.

Автор:

Телеграф
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