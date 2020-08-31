Вразила наповал: Тіна Кароль викликала фурор своїм вбранням для "Танціях з зірками"

Тіна Кароль знову стала ведучою танцювального шоу "Танці з зірками". І наряд, який вона вибрала для першого прямого ефіру справив фурор серед фанатів.

Для прем'єри нового сезону артистка обрала білу обтягуючу сукні від відомого бренду David Koma. Наряд підкреслив розкішну фігуру Кароль, особливо зону декольте.

Образ Кароль доповнила акуратно укладеними хвилями волоссям і вечірнім макіяжем в нюдових відтінках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 31 Авг 2020 в 12:20 PDT

У Instagram коментатори поділилися на два табори: одні були в захваті від наряду Тіни, а інші не соромилися писати, що плаття замале на пишні форми співачки.

Нагадаємо, раніше Тіна спустилася в метро, де влаштувала концерт і виконала свої найпопулярніші хіти. Таким несподіваним появою в підземці, співачка вразила своїх шанувальників наповал.