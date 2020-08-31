Вразила наповал: Тіна Кароль викликала фурор своїм вбранням для "Танціях з зірками"

Для прем'єри нового сезону артистка обрала білу обтягуючу сукні від відомого бренду David Koma. Наряд підкреслив розкішну фігуру Кароль, особливо зону декольте.
Образ Кароль доповнила акуратно укладеними хвилями волоссям і вечірнім макіяжем в нюдових відтінках.
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У Instagram коментатори поділилися на два табори: одні були в захваті від наряду Тіни, а інші не соромилися писати, що плаття замале на пишні форми співачки.
Нагадаємо, раніше Тіна спустилася в метро, де влаштувала концерт і виконала свої найпопулярніші хіти. Таким несподіваним появою в підземці, співачка вразила своїх шанувальників наповал.