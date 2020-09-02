Штаб ООС: бойовики один раз порушували "тишу"

За минулі 24 години в районі проведення операції ОС на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляють в штабі ООС.

"З початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів в районі проведення операції, зафіксовано одне порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили в прес-центрі.

Так, на ділянці фронту поблизу Мар'їнки відзначено ворожу провокацію з підствольного гранатомета.

Неприцільний постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

"Серед особового складу Об'єднаних сил втрат і поранень немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами.

Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням ", - відзначили в штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що Україна протестує проти порушення прав людини і переслідування своїх громадян в включеному Криму і докладає зусиль для звільнення всіх політв'язнів Кремля і полонених.