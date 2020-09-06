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Ситуація на Донбасі: противник дотримується режиму "тиші"

Ситуація на Донбасі: противник дотримується режиму "тиші"
Оновлено 10:42 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mil.gov.ua
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовими, обстрілів не зафіксовано.

У суботу, 5 вересня, російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 5 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук в суботу вранці.

У штабі ООС відзначили, що режим тиші зберігається і з початку поточної доби, 6 вересня.

"З початку поточної доби, 6 вересня, введений режим тиші зберігається в повній мірі. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної озброєної провокації або обстрілу. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - підкреслили в штабі ООС.

Штаб ООС: бойовики один раз порушили "тишу"

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об'єднаних сил і інших складових сил оборони локалізують масштабні лісові і степові пожежі на Луганщині.

"Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецька. Однак під час гасіння пожежі вогнем були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Пошуки бійців тривають. Зараз продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка - Лопаскине - Лобачеве осередки загоряння вдалося локалізувати ", - підсумували в штабі ООС.

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Донбас, минобороні, ОРДЛО, ЗСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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