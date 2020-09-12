У штабі розповіли про ситуацію в районі ООС

За минулі 24 години бойовики не порушували досягнуті 22 липня домовленості ТКГ. Ситуація в районі проведення ООС залишається стабільною і контрольованою. Про це повідомили в штабі ООС.

Обстрілів зафіксовано не було, по всій лінії розмежування спостерігався режим "тиші". З початку цієї доби порушень з боку бойовиків теж не зареєстрували.

Крім того, в штабі розповіли, чим зараз займаються військові ЗСУ.

"У прифронтових районах саперами ГСЧС України розміновані більше 10 гектарів території і передано на знищення 42 вибухонебезпечних предмета", - йдеться в повідомленні.

А рятувальники Об'єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Так 11 вересня відновлені ще 10 будинків, роботи на 33 тривають.

51 громадянину надано медичну та психологічну допомогу.