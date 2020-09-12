COVID-19: В Києві за добу майже півтисячі випадків зараження

За минулі 24 години COVID-19 виявили у 428 киян, п'ятеро хворих померли. Це новий антирекорд, адже вчора було зафіксовано тільки 404 випадки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в своєму телеграмі.

"За минулу добу вірус виявили у 428 чоловік. 5 хворих померли. В цілому коронавірус забрав життя 266 киян", - зазначив він.

За словами Кличка, за минулу добу в столиці COVID-19 захворіли 223 жінки у віці від 18 до 89 років і 9 дівчаток у віці від 4 до 14 років, а також 186 чоловіків у віці від 18 до 90 років і 10 хлопчиків у віці від 4 до 16 років.

Крім того, за останню добу коронавірусів захворіли 12 медиків. "Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. У лікарні столиці потрапили 65 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів", - додав мер. Упродовж минулої доби від COVID-19 одужали 97 киян, а всього коронавірус подолали 5 тис. 267 жителів столиці.

В якому з районів Києва виявили найбільше хворих

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дніпровському - 65, Дарницькому - 64 і Деснянському районах столиці - 59 випадків.

За словами Кличка, зараз в столиці вже 16 тис. 951 підтверджений випадок захворювання COVID-19.

Коронавірус в Україні та світі

В Україні станом на ранок суботи виявлено 3 103 нових випадки захворювання коронавирусной хворобою COVID-19, при цьому рекордну кількість видужали - 1341 чоловік, 72 раніше хворих померли.

За інформацією на 12 вересня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусів SARS-CoV-2, в світі складає 913 015. У свою чергу, одужали 19 107 362 чоловік.