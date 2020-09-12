Пандемія: В Україні за добу понад 70 померлих від COVID-19

В Україні станом на ранок суботи виявлено 3 103 нових випадки захворювання коронавирусной хворобою COVID-19, при цьому рекордну кількість видужали - 1341 чоловік, 72 раніше хворих померли. Про це повідомляють дані, опубліковані на сайті РНБО.

Днем раніше, 11 вересня, повідомлялося про рекордні 3 144 інфікованих, 10 вересня - про 2 582 нові випадки COVID-19 за добу 9 вересня було виявлено 2 551 інфікований.

Кількість інфікованих з початку пандемії склало на ранок суботи 151 859 осіб, померли з початку пандемії від COVID-19 3 148 осіб, видужали - 68 346 человек.

Зараз в Україні COVID-19 хворіє 80 365 осіб, що на 1 690 більше, ніж днем раніше.

Найбільше число виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано:

в Києві (428),

Харківській (292),

Тернопільській (280),

Одеської (225) областях.

Крім того, в цілому по Україні за минулу добу зафіксовано 3 233 підозр на захворювання COVID-19.

Нагадаємо, за інформацією на 12 вересня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусів SARS-CoV-2, в світі складає 913 015. У свою чергу, одужали 19 107 362 чоловік.