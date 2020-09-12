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Субота, 12.09.2020
Пандемія: В Україні за добу понад 70 померлих від COVID-19
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Пандемія: В Україні за добу понад 70 померлих від COVID-19

Пандемія: В Україні за добу понад 70 померлих від COVID-19
Оновлено 11:20 Сьогодні Телеграф
В Україні станом на ранок суботи виявлено 3 103 нових випадки захворювання коронавирусной хворобою COVID-19, при цьому рекордну кількість видужали - 1341 чоловік, 72 раніше хворих померли. Про це повідомляють дані, опубліковані на сайті РНБО.

Днем раніше, 11 вересня, повідомлялося про рекордні 3 144 інфікованих, 10 вересня - про 2 582 нові випадки COVID-19 за добу 9 вересня було виявлено 2 551 інфікований.

Кількість інфікованих з початку пандемії склало на ранок суботи 151 859 осіб, померли з початку пандемії від COVID-19 3 148 осіб, видужали - 68 346 человек.

Зараз в Україні COVID-19 хворіє 80 365 осіб, що на 1 690 більше, ніж днем раніше.

Найбільше число виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано:

  • в Києві (428),
  • Харківській (292),
  • Тернопільській (280),
  • Одеської (225) областях.

Крім того, в цілому по Україні за минулу добу зафіксовано 3 233 підозр на захворювання COVID-19.

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Нагадаємо, за інформацією на 12 вересня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусів SARS-CoV-2, в світі складає 913 015. У свою чергу, одужали 19 107 362 чоловік.

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Все по темі:

Пандемия, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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