Пандемія коронавірусу: в світі число загиблих від COVID-19 наближається до 1 млн

Всього в світі 28 313 733 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавируса залишаються:
а також:
Найбільша кількість смертей серед країн світу зафіксовано в США "192 968", Бразилії "129 522", Індії "76. 271", Мексиці "70. 183", Великобританії "41. 703", Італії, Франції та Перу.
Нагадаємо, за минулу добу, 10 вересня, захворювання на коронавірус в Україні вперше підтвердили в 3144 чоловік, при цьому загинули 53 людини.
Раніше повідомлялося, що в наближенням осені влада американського штату Нью-Йорк прийняли рішення розширити масштаби тестування громадян на COVID-19 і звичайний грип, включаючи померлих, якщо їх смерть була пов'язана з респіраторним захворюванням, яке не було підтверджено.