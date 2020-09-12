Скачать
Субота, 12.09.2020
Пандемія: В Україні за добу понад 70 померлих від COVID-19
Пандемія: В Україні за добу понад 70 померлих від COVID-19
Прогріє до 30 °: прогноз погоди на вихідні
Прогріє до 30 °: прогноз погоди на вихідні
Визначилися фіналісти US Open-2020 (Відео)
Визначилися фіналісти US Open-2020 (Відео)
12 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
12 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Пандемія коронавірусу: в світі число загиблих від COVID-19 наближається до 1 млн

Пандемія коронавірусу: в світі число загиблих від COVID-19 наближається до 1 млн
Оновлено 09:20 Сьогодні Телеграф Фото: unsplash.com
За інформацією на 12 вересня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусів SARS-CoV-2, в світі складає 913 015. У свою чергу, одужали 19 107 362 чоловік. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса.

Всього в світі 28 313 733 осіб інфіковано.

Країнами з найбільшим поширенням коронавируса залишаються:

  • США "6 443 048",
  • Індія "4 562 414",
  • Бразилія "4 238 446",
  • Росія "1 048 257",

а також:

  • Перу,
  • Колумбія,
  • Мексика,
  • Південно-Африканська Республіка,
  • Іспанія,
  • Аргентина,
  • Чилі,
  • Іран,
  • Франція.

Найбільша кількість смертей серед країн світу зафіксовано в США "192 968", Бразилії "129 522", Індії "76. 271", Мексиці "70. 183", Великобританії "41. 703", Італії, Франції та Перу.

COVID-19: в МОЗ назвали категорії українців, які в першу чергу отримають вакцину

Нагадаємо, за минулу добу, 10 вересня, захворювання на коронавірус в Україні вперше підтвердили в 3144 чоловік, при цьому загинули 53 людини.

Раніше повідомлялося, що в наближенням осені влада американського штату Нью-Йорк прийняли рішення розширити масштаби тестування громадян на COVID-19 і звичайний грип, включаючи померлих, якщо їх смерть була пов'язана з респіраторним захворюванням, яке не було підтверджено.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Це варто знати кожному: ранні ознаки раку горла
02 СБУ закликали перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства
03 Визначилися фіналісти US Open-2020 (Відео)
04 Пандемія: В Україні за добу понад 70 померлих від COVID-19
05 В НБА буде новий чемпіон (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Продаж в'язниць: в Мін'юсті поділилися подробицями проекту
Продаж в'язниць: в Мін'юсті поділилися подробицями проекту
МОН назвало пріоритети в розвитку інклюзивної освіти до 2030 року
МОН назвало пріоритети в розвитку інклюзивної освіти до 2030 року
Тимошенко перехворіла на коронавірус, але запалення легенів залишається
Тимошенко перехворіла на коронавірус, але запалення легенів залишається
Це варто знати кожному: ранні ознаки раку горла
Це варто знати кожному: ранні ознаки раку горла
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся