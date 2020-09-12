Пандемія коронавірусу: в світі число загиблих від COVID-19 наближається до 1 млн

За інформацією на 12 вересня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусів SARS-CoV-2, в світі складає 913 015. У свою чергу, одужали 19 107 362 чоловік. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса.

Всього в світі 28 313 733 осіб інфіковано.

Країнами з найбільшим поширенням коронавируса залишаються:

США "6 443 048",

Індія "4 562 414",

Бразилія "4 238 446",

Росія "1 048 257",

а також:

Перу,

Колумбія,

Мексика,

Південно-Африканська Республіка,

Іспанія,

Аргентина,

Чилі,

Іран,

Франція.

Найбільша кількість смертей серед країн світу зафіксовано в США "192 968", Бразилії "129 522", Індії "76. 271", Мексиці "70. 183", Великобританії "41. 703", Італії, Франції та Перу.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 вересня, захворювання на коронавірус в Україні вперше підтвердили в 3144 чоловік, при цьому загинули 53 людини.

Раніше повідомлялося, що в наближенням осені влада американського штату Нью-Йорк прийняли рішення розширити масштаби тестування громадян на COVID-19 і звичайний грип, включаючи померлих, якщо їх смерть була пов'язана з респіраторним захворюванням, яке не було підтверджено.