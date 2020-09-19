У столиці зростає кількість заражень COVID-19, за добу - 400 випадків

За минулу добу Covid-19 виявили у 400 жителів столиці, померли 8 хворих. Десяткам киян знадобилася госпіталізація.

У Києві за добу COVID-19 діагностований у 400 киян. Про це в телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"За минулу добу вірус виявили у 400 осіб. Померли 8 хворих. Всього коронавірус забрав життя 312 киян", - написав Кличко.

За його словами, серед нових хворих - 199 жінок у віці від 18 до 83 років, 165 чоловіків у віці від 17 до 87 років; 13 дівчаток у віці від 2 місяців до 16 років і 23 хлопчики у віці від 1 місяця до 17 років.

Кличко зазначив, що коронавірусна хвороба підтверджена у 12 столичних медпрацівників. Мер повідомив, що 65 пацієнтів госпіталізували, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів. Кличко уточнив, що найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі (82), Оболонському (57), Дарницькому (50).

Всього станом на 19 вересня в столиці зареєстровано 19 140 підтверджених випадків захворювання COVID-19.