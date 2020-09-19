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Сотні британських десантників висадилися в Миколаївській області (Відео)

Сотні британських десантників висадилися в Миколаївській області (Відео)
16:55 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
Майже півтисячі британських десантників висадилися на Миколаївщині де проходять навчань "Об'єднані зусилля-2020", що проходять неподалік від адмінкордону з Кримом, пише Sky News.

Так, військовослужбовці 16-ї повітряно-штурмової бригади Великобританії проводять спільні навчання з українськими повітряно-десантними силами.

Шістнадцята бригада входить в британські сили глобального реагування, які можуть використовуватися в операціях по всьому світу.

Як пише BBC, висадку проводили з декількох літаків C-130 Hercules, які вилетіли з військового аеродрому в Британії. Згідно з інформацією Командування десантно-штурмових військ ЗСУ, пізніше на той же полігон, що і британські десантники, висадилися з Іл-76 і Ан-26 вже українські військові.

"На парашутних платформах були десантовані вантажі і підрозділи десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Весь цей час висадка британського і українського десанту перебувала під надійним прикриттям винищувачів наших Повітряних Сил ... Так почався перший етап навчань" Спільні зусилля "в рамках стратегічного командно штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020", - повідомили в командуванні.

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Як пише видання Mirror, в Україні десантувалися більше 450 британських військовослужбовців, а їх висадка - це "найбільше масове вчення в Великобританії за більш ніж 20 років".

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