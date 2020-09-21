Частину Києва затягнуло смогом: як захиститися від забрудненого повітря

У Дарницькому районі Києва рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на звалищі. Вогонь перекинувся на торфовища.
В результаті столицю заволокло смогом.
Київська міська державна адміністрація опублікувала ряд правил, яких слід дотримуватися киянам:
- обмежити перебування на відкритому повітрі.
- Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
- тримати вікна закритими, особливо вночі і рано вранці. П
- ри відкритті вікон завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її міняти;
- включити системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів в день для дорослих.
- Рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
- НЕ гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ - при першій можливості прийняти душ;
- якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі Харківського масиву з самого ранку скаржилися на задимлення в Києві.