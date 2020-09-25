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П'ятниця, 25.09.2020
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Похолодання вже близько: синоптики розповіли, якою буде погода у вихідні

Похолодання вже близько: синоптики розповіли, якою буде погода у вихідні
Оновлено 09:08 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
В Україні триває "бабине літо": в п'ятницю очікується тепла і сонячна погода, місцями вдень прогріється до + 27 °.

В Україні 25 вересня в усіх регіонах ще збережеться спекотна і суха погода. Лише в Карпатах очікується короткочасний дощ. Температура повітря вночі +9 ... + 11 °, удень +24 ... + 26 °.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах

У п'ятницю, 25 вересня, в західних областях буде без істотних опадів, лише в Закарпатській області невеликий дощ. Температура повітря вночі +10 ... + 12 °, удень +24 ... + 26 °.

 

Прогноз погоди на 25 вересня, фото: meteo.gov.ua

На півночі і центрі тепло і без опадів. Температура вночі опуститься до +9 ... + 11 °. вдень до +25 ... + 27 °.

На сході і раніше буде днем жарко, опадів не обіцяють. Температура вночі +8 ... + 10 °, вдень +25 ... + 27 °.

На півдні та Криму дощів не передбачається. Місцями встановиться літня спека. Температура вночі +12 ... + 14 °, вдень +25 ... + 27 °.

Погода у Києві

25 вересня в столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень складе +24 ... + 26 °, а вночі похолодає до + 9 °.

На вихідних в Україні похолодає, в усіх областях пройдуть дощі.

 

Прогноз погоди в Києві на 25 вересня, фото: meteo.gov.ua

26 вересня по прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями, вдень у більшості західних областей, дощі, грози. На решті території України без опадів. Температура вночі опуститься до +13 ... + 15 °, вдень до +24 ... + 26 °.

 

Прогноз погоди на 26 вересня, фото: meteo.gov.ua

27 вересня дощі пройдуть у всіх регіонах: в західних областях значні, в Карпатському регіоні сильні дощі; в південних, центральних, вдень і в північних областях помірні, у східних областях невеликі дощі. Температура вночі +13 ... + 15 °, в Карпатському регіоні +8 ... + 10 °; вдень в західних областях +13 ... + 15 °, в північних, Вінницькій, Черкаській областях +16 ... + 18 °, на решті території +20 ... + 25 °.

 

Прогноз погоди на 27 вересня, фото: meteo.gov.ua

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Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, осінь 2020 буде дощовою. Рясні опади очікуються в жовтні і листопаді. Початок осені буде спекотним і сухим. В кінці вересня слід очікувати перших заморозків

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Все по темі:

Укргидрометцентр, Синоптики, Прогноз погоді, Спека, Дощ, Погода в Україні.

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