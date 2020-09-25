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П'ятниця, 25.09.2020
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Проблема серйозніша, ніж здається: стрімко висихаюче водосховище в Криму показали на фото з повітря

Проблема серйозніша, ніж здається: стрімко висихаюче водосховище в Криму показали на фото з повітря
Оновлено 11:40 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
В анексованому Криму в Бахчисарайському районі висохло Новоульянівське водосховище.

Ситуація з дефіцитом води в окупованому Криму посилюється. На півострові пересохли основні великі водосховища, і води перестало вистачати цілим містам і районам. "Влада" півострова регулярно закликає жителів економити воду.

У мережі з'явилися чергові світлини пересохлої водойми.

Відомий політолог Віктор Таран опублікував фото обмілілого Новоульянівського водосховища в Бахчисарайському районі.

"Перед вами Крим. Бахчисарай. Новоульянівське водосховище. Різниця на фото - рівно рік. Проблема з водою на півострові більш ніж серйозна. Але її ніхто не вирішує. Правильно, для чого Путлеру вирішувати питання води, коли товариш білоруський диктатор в небезпеці. А люди ? А коли в Росії думали про людей? Вони були і залишаються в Росії ніким. Добре, що ми вирвалися з пастки "русского мира", тепер потрібно утриматися ", - написав у Facebook Таран.

 

Новоульянівське водосховище в 2019 році

 

Новоульянівське водосховище в 2020 році

У заповіднику під Одесою висихають знамениті лимани (Фото)

Нагадаємо, в окупованому Криму, де закінчуються останні запаси води, у місцевих жителів з кранів потекла невідома чорна рідина.

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Крим, Водосховище.

Автор:

Телеграф
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