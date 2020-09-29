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На півдні України пронісся потужний торнадо: фото і відео наслідків

На півдні України пронісся потужний торнадо: фото і відео наслідків
14:30 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
27 вересня на Херсонську область обрушилася негода. А через село Велику Олександрівку і прилеглі околиці пронісся потужний торнадо.

У мережі з'явилися вже фото і відео торнадо, а синоптики намагаються пояснити не характерне природне явище для наших кліматичних широт.

"Природне явище виникло на контрастному холодному фронті. Він зазначив, що судячи з руйнувань і відеозаписів очевидців, попередньо інтенсивність торнадо можна оцінити як EF-2 або навіть EF-3 за шкалою Фуджита. Відповідні швидкості вітру для даної градації становлять приблизно 55-65 м / с ", - пише в своєму Facebook метеоролог Ігор Кибальчич.

В результаті буревію пошкоджено лінії електропередач, люди залишилися без світла, зруйновані будинки.

Вітер був такої сили, що дерева виривало з корінням, а з будинків зривало дахи.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, негода зруйнувала покрівлі будинків і повалила дерева у Великій Олександрівці. Було частково пошкоджено покрівлі 239 приватних житлових будинків, школа №1 і будівлі АТ "Херсонгаз".

В результаті урагану ніхто не постраждав. Поліцейські і рятувальники ліквідовують наслідки негоди.

На сьогоднішній день триває ремонт місцевої газової мережі (без газопостачання залишається 904 абонента). Пошкоджено лісових насаджень на площі 151 га.

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Як повідомлялося раніше, після жаркої і сухої погоди в Україну прийшли зливи та поривчастий штормовий вітер. У багатьох регіонах люди залишилися без електрики, а вулиці і будинки виявилися подтопленними.

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Все по темі:

Торнадо, Херсонщина, Негода, Буревій, Велика Олександрівка.

Автор:

Телеграф
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