Україну накриють дощі: синоптик розповіла, які області залишаться без опадів

Про це повідомила на своєму Фейсбук-акаунті народний синоптик Наталія Діденко.
30 вересня на Сході і північному сході України чекають на сильний вітер, штормових поривів.
На решті території країни вітер переважно буде південно-східний, хоча в західних областях - північно-західний, 5-12 м / с, помірний, але "колючий".
На заході очікується холодна температура повітря, до +12 +16.
Але в більшій частині областей повітря буде не таким холодним, до +14 +18, а на півдні і сході до +15 +20.
У столиці за станом на 30 вересня очікується волога і хмарна погода з температурою повітря до +15, а також поривчастий вітер.
Карта руху циклону по Україні:
Також до прохолодної погоди додадуться і магнітні бурі, які будуть і завтра турбувати мешканців Землі.