Україну накриють дощі: синоптик розповіла, які області залишаться без опадів

В Україні станом на 30 вересня очікується сильний вітер і дощі в більшості областей, крім північно сходу, а саме Сумщини, Харківщини та Луганщини, де очікується переважно суха погода.

Про це повідомила на своєму Фейсбук-акаунті народний синоптик Наталія Діденко.

30 вересня на Сході і північному сході України чекають на сильний вітер, штормових поривів.

На решті території країни вітер переважно буде південно-східний, хоча в західних областях - північно-західний, 5-12 м / с, помірний, але "колючий".

На заході очікується холодна температура повітря, до +12 +16.

Але в більшій частині областей повітря буде не таким холодним, до +14 +18, а на півдні і сході до +15 +20.

У столиці за станом на 30 вересня очікується волога і хмарна погода з температурою повітря до +15, а також поривчастий вітер.

Карта руху циклону по Україні:

Також до прохолодної погоди додадуться і магнітні бурі, які будуть і завтра турбувати мешканців Землі.