У Дніпрі померла 2-річна дитина, яку розтерзали собаки

У Дніпрі в реанімації помер дворічний хлопчик, якого у дворі власного будинку покусали дві домашні вівчарки.

Про смерть дитини повідомляє дніпровське видання Інформатор.

Трагедія сталася 18 вересня в Донецькій області в місті Селідове. Дитина вийшла у двір, де на нього напали власні собаки.

Подробиці нещасного випадку на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощенкова.

Скоріш за все батько нещільно закрив вольєр, що стало причиною такої агресивної поведінки тварин невідомо. Мати в цей час була в будинку і не чула криків дитини.

Вівчарки понівечили тіло малюка, в результаті чого він втратив геніталії, анальний отвір, а також отримав ушкодження стегнової артерії. Санавіація його доставили в дитячу лікарню Дніпра.

9 діб лікарі боролися за життя Єгора. У нього відмовляли всі життєво важливі органи, його підключили до апарату ШВЛ, постійно кололи адреналін в серце.

За життя хлопчика боролися реаніматологи, хірурги і травматологи. Сім'я і волонтери збирали гроші на лікування, але на десятий день дитина померла.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Арсенальній жінка з дитиною на руках вистрибнула з вікна 4 поверху.