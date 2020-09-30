СММ ОБСЄ зафіксувала понад сорок порушень "тиші" на Донбасі

Протягом минулої доби Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і ще 10 в Луганській.

Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 232/2020 від 29 вересня 2020 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 14 вибухів невизначеного походження", - відзначають в організації.

Більшість цих порушень режиму припинення вогню сталися недалеко Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька), в тому числі 12 вибухів невизначеного походження і 14 пострілів і черг зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета.

Як повідомлялося раніше, на засіданні комітету ВРУ заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що не бачить ніякого підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною і Росією. У мережі відповіли на це наочним відео доказом. А в комітеті ініціювали виключення Фокіна їх ТКГ.