А як же перемир'я? Причиною масштабних пожеж на Луганщині стали обстріли бойовиків

У Станично-Луганській районній державній адміністрації назвали справжню причину масшабних пожеж в регіоні. Виявилося, що їх викликали чергові обстріли з боку бойовиків.

Виною пожеж на Луганщині, які спалахнули сьогодні вночі, стало порушення бойовиками перемир'я.

Про це повідомляє прес-служба Станично-Луганської районної державної адміністрації.

"За повідомленнями жителів Станиці Луганській, починаючи з 23:30 фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Після чого відчуваються гучні розриви снарядів в районі КПВВ", - йдеться в повідомленні на Facebook.

"Близько 00:20 надійшло повідомлення про пожежу в лісовому масиві у КПВВ", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, в Луганській області продовжують бушувати пожежі. Очевидці показали, що там відбувається.