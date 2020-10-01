Місто провонялось димом, а в школах скасували заняття: очевидець розповів про пожежі біля Сєвєродонецька

У Луганській області вирують лісові пожежі. Найбільше страждають жителі Сєвєродонецька. Місто огорнув густий дим - людям нічим дихати.

У Сєвєродонецьку Луганської області дітям дозволили не відвідувати навчальні заклади, а жителі міста потерпають через дим від пожеж.

Про це розповів житель міста в коментарі Фактам.

"У середу ввечері знатно палахкотіло, багато сильно перелякалися. Я живу на околиці, так з балкона було навіть видно полум'я. Моторошне видовище. Найбільше неприємностей доставив дим, він порівняли все місто. У школах скасували заняття, в декількох з них розміщують погорільців. але сьогодні вже ситуація спокійніше ", - поділився очевидець.

За словами співрозмовника видання, офіційні ресурси не встигають інформувати населення оперативно - практично всі новини жителі дізнаються з місцевих ЗМІ та соцмереж.

Нагадаємо, в Станично-Луганської районної державної адміністрації розповіли, що виною пожеж на Луганщині, які спалахнули сьогодні вночі, стало порушення бойовиками перемир'я.