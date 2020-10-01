Неначе стоїш біля багаття: житель Сєвєродонецька розповів про жахливі пожежі біля міста

У Сєвєродонецьку та прилеглих населених пунктах не вщухають лісові пожежі. Очевидці розповіли, що зараз відбувається в місті.

У середу, 30 вересня, на Луганщині знову спалахнули пожежі. Вогонь охопив одразу кілька населених пунктів. Спочатку горіла суха трава та лісова підстилка. Але бурхливий сильний вітер швидко розігнав полум'я і воно впритул підійшло до житлових будинків.

Пожежі вирують в Борівському, Сиротине, Метьолкіне, Воронове. Всі ці населені пункти знаходяться поблизу Сєвєродонецька.

"Згоріли гаражі на Лісовій дачі. Вогонь підступав до промзони (заводу" Азот ". - Авт.), Але його вдалося зупинити. Взагалі вчора був сильний вітер і складалося враження, що ти стоїш біля багаття. Так все було затягнуто димом і кіптявою" , - розповів "Телеграфу" житель Сєвєродонецька Максим.

За його словами, сьогодні місто також затягнуто смогом, але вже не таким сильним. Постійно можна почути звуки швидких і вертольотів. В цілому паніки в місті немає. Люди ходять по магазинах.

"Панікують тільки ті, у кого рідні живуть в довколишніх селищах", - зазначив він.

Родичам однієї з наших співрозмовниць через пожежу довелося кинути свій будинок в Борівському.

"Так, Вони зараз у нас. Вогонь в Борівському. Як показала практика, ситуація зі Смоляниново - це дитячий лепет в порівнянні з тим, що зараз", - говорить Яна.

Нагадаємо, в Станично-Луганській районній державній адміністрації розповіли, що виною пожеж на Луганщині, які спалахнули сьогодні вночі, стало порушення бойовиками перемир'я.