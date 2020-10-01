Скачать
Четвер, 01.10.2020
Зеленський і "Слуга народу" продовжують втрачати рейтинг перед виборами: свіжі дані соцопитувань
Зеленський і "Слуга народу" продовжують втрачати рейтинг перед виборами: свіжі дані соцопитувань
З "ковідного фонду" Зеленського не закупили жодного апарату ШВЛ
З "ковідного фонду" Зеленського не закупили жодного апарату ШВЛ
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Період змін, насичених подій і любові: гороскоп на жовтень 2020 року
Період змін, насичених подій і любові: гороскоп на жовтень 2020 року

Неначе стоїш біля багаття: житель Сєвєродонецька розповів про жахливі пожежі біля міста

Неначе стоїш біля багаття: житель Сєвєродонецька розповів про жахливі пожежі біля міста
12:15 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
У Сєвєродонецьку та прилеглих населених пунктах не вщухають лісові пожежі. Очевидці розповіли, що зараз відбувається в місті.

У середу, 30 вересня, на Луганщині знову спалахнули пожежі. Вогонь охопив одразу кілька населених пунктів. Спочатку горіла суха трава та лісова підстилка. Але бурхливий сильний вітер швидко розігнав полум'я і воно впритул підійшло до житлових будинків.

Пожежі вирують в Борівському, Сиротине, Метьолкіне, Воронове. Всі ці населені пункти знаходяться поблизу Сєвєродонецька.

"Згоріли гаражі на Лісовій дачі. Вогонь підступав до промзони (заводу" Азот ". - Авт.), Але його вдалося зупинити. Взагалі вчора був сильний вітер і складалося враження, що ти стоїш біля багаття. Так все було затягнуто димом і кіптявою" , - розповів "Телеграфу" житель Сєвєродонецька Максим.

За його словами, сьогодні місто також затягнуто смогом, але вже не таким сильним. Постійно можна почути звуки швидких і вертольотів. В цілому паніки в місті немає. Люди ходять по магазинах.

"Панікують тільки ті, у кого рідні живуть в довколишніх селищах", - зазначив він.

Родичам однієї з наших співрозмовниць через пожежу довелося кинути свій будинок в Борівському.

Просто жесть: відео пожеж біля Сєвєродонецька налякало користувачів мережі

"Так, Вони зараз у нас. Вогонь в Борівському. Як показала практика, ситуація зі Смоляниново - це дитячий лепет в порівнянні з тим, що зараз", - говорить Яна.

Нагадаємо, в Станично-Луганській районній державній адміністрації розповіли, що виною пожеж на Луганщині, які спалахнули сьогодні вночі, стало порушення бойовиками перемир'я.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Пожежі, Сєвєродонецьк.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Пішов" і забрав з собою всю воду: в "негостинної" Венери може бути винен Юпітер
02 Словесна перепалка і гучні звинувачення: головне з дебатів Трампа і Байдена
03 Просто жесть: відео пожеж біля Сєвєродонецька налякало користувачів мережі
04 День учителя 2020: поздоровлення у віршах, прозі і листівках
05 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Забрали надію на реванш: Добкін несподівано розсердився на росіян через війну на Донбасі
Забрали надію на реванш: Добкін несподівано розсердився на росіян через війну на Донбасі
Тараса Шевченка в українському підручнику поставили в один ряд з Монатіком і Надею Дорофеєвою: в мережі скандал
Тараса Шевченка в українському підручнику поставили в один ряд з Монатіком і Надею Дорофеєвою: в мережі скандал
Все в диму, гримлять вибухи: пожежа дісталась до КППВ в Станиці Луганській (відео)
Все в диму, гримлять вибухи: пожежа дісталась до КППВ в Станиці Луганській (відео)
День учителя 2020: поздоровлення у віршах, прозі і листівках
День учителя 2020: поздоровлення у віршах, прозі і листівках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся