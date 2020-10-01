На місці загибелі курсантів під Харковом встановили пам'ятник: перше фото

У Чугуєві вшанували пам'ять загиблих членів екіпажу Ан-26, курсантів і офіцерів Харківського університету повітряних сил ЗСУ імені І. Кожедуба.

На місці катастрофи АН-26 під Чугуєвом встановили пам'ятний знак.

Про це повідомляє Telegram-канал ВЕХА.

"Вічного вам польоту Ан-26Ш", - написано на пам'ятнику.

Катастрофа літака Ан-26 з курсантами Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відбулося увечері 25 вересня.

З 27 осіб, які перебували на борту, крах пережили лише два курсанта. Один з них пізніше помер в лікарні.

20-річному курсанту В'ячеславу Золочівському, єдиному, хто врятувався в катастрофі Ан-26-го під Чугуєвом, дозволили вийти з лікарняної палати на вулицю. У хлопця струс головного мозку, забої та опіки.

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