У Чугуєві під Харковом розбився літак з курсантами: що зараз відомо

Ввечері 25 вересня поблизу аеродрома у Чугуєві Харківської області розбився транспортний літак Ан-26Ш, на борту якого були 27 людей. Вижити вдалось лише двом.

На борту літака був 21 курсант Харківського університету Воєнно-повітряних Сил України та шестеро членів екіпажу. Достеменно про причини аварії поки невідомо, але, за одною з версій, у літака відмовив двигун. За іншою - пілоти помилились і замість льотної смуги намагались посадити літак на трасу.

Як би там не було, 25 людей загинули. У причинах аварії буде розбиратись слідство.

Двоє курсантів зуміли вистрибнути на землю, чим зберегли собі життя. Однак їх тіла сильно обгоріли. В мережі з'явився список тих, хто був на борту. Курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту.

26 вересня на місці аварії побуває президент України Володимир Зеленський. Суботу в області оголошено днем трауру.