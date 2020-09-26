Скачать
Субота, 26.09.2020
Штрафи скасували: в Україні змінили покарання за викрадення авто
Штрафи скасували: в Україні змінили покарання за викрадення авто
Розробник "Новачка" видав нову версію отруєння Навального
Розробник "Новачка" видав нову версію отруєння Навального
Кубок Стенлі: Тампа Бей вийшла вперед (Огляд матчу)
Кубок Стенлі: Тампа Бей вийшла вперед (Огляд матчу)
Дружина принца Гаррі несподівано з'явилася в ефірі талант-шоу (Відео)
Дружина принца Гаррі несподівано з'явилася в ефірі талант-шоу (Відео)

У Чугуєві під Харковом розбився літак з курсантами: що зараз відомо

У Чугуєві під Харковом розбився літак з курсантами: що зараз відомо
Оновлено 01:23 Сьогодні Телеграф
Ввечері 25 вересня поблизу аеродрома у Чугуєві Харківської області розбився транспортний літак Ан-26Ш, на борту якого були 27 людей. Вижити вдалось лише двом.

На борту літака був 21 курсант Харківського університету Воєнно-повітряних Сил України та шестеро членів екіпажу. Достеменно про причини аварії поки невідомо, але, за одною з версій, у літака відмовив двигун. За іншою - пілоти помилились і замість льотної смуги намагались посадити літак на трасу.

Як би там не було, 25 людей загинули. У причинах аварії буде розбиратись слідство.

Двоє курсантів зуміли вистрибнути на землю, чим зберегли собі життя. Однак їх тіла сильно обгоріли. В мережі з'явився список тих, хто був на борту. Курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту.

26 вересня на місці аварії побуває президент України Володимир Зеленський. Суботу в області оголошено днем трауру.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Авиакатастрофа, Катастрофа, Харків, Літак, Чугуїв.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Про них мріють мільйони: топ-7 найзавидніших холостяків України
02 У Чугуєві під Харковом розбився літак з курсантами: що зараз відомо
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Проблема серйозніша, ніж здається: стрімко висихаюче водосховище в Криму показали на фото з повітря
Проблема серйозніша, ніж здається: стрімко висихаюче водосховище в Криму показали на фото з повітря
&quot;Слуги народу&quot; беруть помічниками родичів: як вони це пояснюють (відео)
"Слуги народу" беруть помічниками родичів: як вони це пояснюють (відео)
Свято 25 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Свято 25 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Астероїд на астероїді Бенну: вчені NASA здивували своєю знахідкою (Фото, Відео)
Астероїд на астероїді Бенну: вчені NASA здивували своєю знахідкою (Фото, Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся