Зеленский прилетит на место крушение самолета с курсантами на Харьковщине

Как и анонсировали источники "Телеграфа", президент Владимир Зеленский в субботу, 26 сентября, прибудет на место авиакатастрофы Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в субботу 26 сентября на место авиакатастрофы в Чугуеве Харьковской области. Об этом он сообщил на официальной странице в соцсети Facebook.

"Ужасная трагедия на Харьковщине.

Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов.

Катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.

Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда.

Завтра буду на Харьковщине".

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером, 25 сентября, в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся. Телеграф собирает все детали трагического инцидента онлайн.