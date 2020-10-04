Маршрутка на смерть збила пішохода в Києві: момент трагедії потрапив на відео

Водій столичної маршрутки на смерть збив трьох пішоходів. Трагедію показали на відео.

У неділю, 4 жовтня, на проспекті Свободи в Києві сталося страшне ДТП - одна людина в результаті нього загинула, двоє постраждали.

Про це повідомляє Київ Оперативний. Незабаром з'явилося відео цієї жахливої трагедії.

Як чітко видно на відео, автомобілі зупинилися на червоне світло світлофора, а маршрутне таксі проїхало на заборонний сигнал світлофора.

Свідки розповіли, що люди переходили дорогу на свій зелений сигнал світлофора, по незрозумілим причинам водій маршрутного таксі не зупинився і збив 3-х чоловік. На жаль одна жінка залишилася під автобусом і швидка, яка приїхала на місце, констатувала факт смерті.