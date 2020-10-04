Водомети, автозаки і затримання: в Мінську проходить Марш визволення політв'язнів (фото, відео)

Як повідомляють Телеграм-канали NEXTA і TUT.by в місто вже зігнали силовиків, також були помічені автозаки і водомети.
На вулиці Немиті вже є перший затриманий
Один з найбільших мобільних операторів Білорусі А1 уже традиційно повідомив про те, що мобільний інтернет в Мінську пропав "відповідно до розпорядження уповноважених державних органів".
Біля стели "Мінськ - місто-герой" помічено велике скупчення військової техніки.
Минск. На улице Саперов, прямо перед Дворцом независимости, сосредоточено очень много техники. pic.twitter.com/QufiTmQ0gb
— TUT.BY (@tutby) October 4, 2020
Благо что без краски #минск pic.twitter.com/52iPKmFeE9
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) October 4, 2020
Як відомо, протести в Мінську та інших містах Білорусі почалися після президентських виборів в серпні 2020 року. Тоді, за даними ЦВК країни, невизнаний світовим співтовариством президент Олександр Лукашенко отримав більше 80% голосів виборців. Його основна суперниця Світлана Тіхановском набрала лише 10%.
Пізніше члени виборчих комітетів зізнавалися, що під тиском вносили недостовірну інформацію в протоколи.
23 вересня Лукашенко таємно від громадян країни провів церемонію інавгурації, що призвело до більшого обурення народу.