Водомети, автозаки і затримання: в Мінську проходить Марш визволення політв'язнів (фото, відео)

У столиці Білорусі Мінську 4 жовтня протестувальники збираються провести акцію з назвою "Марш визволення в'язнів". Початок акції заплановано на 14:00.

Як повідомляють Телеграм-канали NEXTA і TUT.by в місто вже зігнали силовиків, також були помічені автозаки і водомети.

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Один з найбільших мобільних операторів Білорусі А1 уже традиційно повідомив про те, що мобільний інтернет в Мінську пропав "відповідно до розпорядження уповноважених державних органів".

Біля стели "Мінськ - місто-герой" помічено велике скупчення військової техніки.

Минск. На улице Саперов, прямо перед Дворцом независимости, сосредоточено очень много техники. pic.twitter.com/QufiTmQ0gb — TUT.BY (@tutby) October 4, 2020

Як відомо, протести в Мінську та інших містах Білорусі почалися після президентських виборів в серпні 2020 року. Тоді, за даними ЦВК країни, невизнаний світовим співтовариством президент Олександр Лукашенко отримав більше 80% голосів виборців. Його основна суперниця Світлана Тіхановском набрала лише 10%.

Пізніше члени виборчих комітетів зізнавалися, що під тиском вносили недостовірну інформацію в протоколи.

23 вересня Лукашенко таємно від громадян країни провів церемонію інавгурації, що призвело до більшого обурення народу.