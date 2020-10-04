У Броварах п'яний поліцейський збив матір з дитиною на переході: жінка померла на місці (фото, відео)

У Києві нетверезий поліцейський збив матір і дочку. Жінка загинула на місці, дівчинка отримала множинні травми.

"Як повідомили свідки, вони сиділи на лавці біля МКЦ" Прометей "і почули різкий звук машини, який і привернув їхню увагу. Коли повернули голову, то побачили, як від удару Volkswagen Passat дві жінки, які рухалися по пішохідному переходу від" Прометея " в напрямку бібліотеки, "перевернулися у повітрі". Дівчину відкинуло на зелену зону до дерев, а жінку постарше, за словами свідків, Volkswagen збив двічі - другий раз в повітрі, "- повідомив у Фейсбуці Владислав Антонов, засновник і ідеолог популярного порталу про надзвичайні пригодах ДТП.kiev.ua.

За його інформацією, страшна аварія трапилася близько 17:40.

"За словами очевидців, автомобіль не зупинився і поїхав далі в напрямку центру. Однак ДТП помітили мотоциклісти, які намагалися зупинити Volkswagen Passat. Ймовірно, водій хотів об'їхати мотоциклістів, але не впорався з керуванням і вже через кілька метрів вдарився в дерево біля міськвиконкому", - додав Антонов.

Водій Volkswagen після цього вийшов з машини і намагався сховатися, проте прибулі на місце події правоохоронці втікача затримали.