"Браво, Кличко". Популярні зелені зони в Києві перетворилися в озера після дощу (фото)

Жителі Києва побачили затопленими водою популярні парки.

Жителі Оболонського району Києва обурені станом нових парків після проливних дощів. Про це вони пишуть у Фейсбуці.

На фото зображені "парк Наталка -" взірець парків Києва "на думку Кличка" і новенький сквер біля метро "Оболонь". Вони всі стоять у воді. "Відмінні озера вийшли", - обурюються мешканці.

Причина того, що сталося жителями району бачиться в наступному:

"На фото грубі помилки кишенькових проектантів, після них недбалість кишенькових виконавців робіт ну і власне явна недоробка контролюючих (точніше Піля бюджети) органів".

Нагадаємо, раніше Київ затопило дощем (потоп, аварії, повалені дерева і пробки).