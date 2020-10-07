Потоп, аварии, упавшие деревья и пробки: залитый дождем Киев на фото и видео

По состоянию на 7 сентября в Киеве наблюдается дождливая погода, что послужило причиной к образованию ДТП, пробок и затоплений. Ненастье также стало причиной сломаных деревьев.