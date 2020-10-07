Потоп, аварии, упавшие деревья и пробки: залитый дождем Киев на фото и видео

Видео последствий непогоды выложили в Телеграм-каналах dtp.kiev.ua и KyivOperative.
Очевидцы делились жуткими кадрами происходящего:
В сети YouTube также появилось видео последствий потопа:
Очевидцы также поделились подробностями очередного "последствия дождя" в Киеве, выложив фото:
"ДТП около трамвайных путей, улица Нижний вал, напротив Житнего рынка" - прокоментировали ситуацию на Телеграм-канале.
Также похожий инцидент произошел на Днепровском спуске.
Фото с места событий:
Добавим, что непогода привела не только к ДТП, во дворе на Саксаганского, 51, на припаркованные автомобили упало дерево.
Фото с места происшествия:
Фото пробок по Киеву на данный момент.
Ранее сообщалось, что на средину недели синоптики передавали сильные дожди и ветер по всей Украине.