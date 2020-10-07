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Потоп, аварии, упавшие деревья и пробки: залитый дождем Киев на фото и видео

Потоп, аварии, упавшие деревья и пробки: залитый дождем Киев на фото и видео
18:14 Сегодня Телеграф Фото: telegram-dtpkievua
По состоянию на 7 сентября в Киеве наблюдается дождливая погода, что послужило причиной к образованию ДТП, пробок и затоплений. Ненастье также стало причиной сломаных деревьев.

Видео последствий непогоды выложили в Телеграм-каналах dtp.kiev.ua и KyivOperative.

Очевидцы делились жуткими кадрами происходящего:

В сети YouTube также появилось видео последствий потопа:

Очевидцы также поделились подробностями очередного "последствия дождя" в Киеве, выложив фото:

дтп в киеве

"ДТП около трамвайных путей, улица Нижний вал, напротив Житнего рынка" - прокоментировали ситуацию на Телеграм-канале.

Также похожий инцидент произошел на Днепровском спуске.

Фото с места событий:

дтп днепровский спуск киев

Добавим, что непогода привела не только к ДТП, во дворе на Саксаганского, 51, на припаркованные автомобили упало дерево.

Фото с места происшествия:

упало дерево на машину в Киеве

пробки в киеве

Фото пробок по Киеву на данный момент.

Ранее сообщалось, что на средину недели синоптики передавали сильные дожди и ветер по всей Украине.

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Киев, ДТП, Погода, Пробки.

Автор:

Телеграф
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