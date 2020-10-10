Українці влаштували зворушливу акцію для рятувальників, які більше тижня гасили пожежі на Луганщині (відео)

У Сєвєродонецьку оплесками зустріли рятувальників, які займаються ліквідацією вогню на Луганщині.
Відео церемонії проводів рятувальників з інших областей, які брали участь в гасінні пожеж на Луганщині оприлюднили в соцмережах Facebook і Instagram.
Колоні пожежних машин почали активно аплодувати. Вони тривали близько десяти хвилин і супроводжувалися криками "Спасибі".
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Церемония проводов спасателей из других областей, которые принимали участие в тушении пожаров на Луганщине
Низький уклін! Бережи вас Бог!!! Від усієї Луганщини подяка !!! "
Спасибі, справжнім !!!
"Я сьогодні плакала. Це сльози радості, в нашому регіоні загасили пожежі та МНС з інших областей нарешті поїхали додому з нашого АДА який був 10 днів .... Я пишаюся цими всіма людьми, спасибі Вам!".
"Як то кажуть, герої не носять плащів. Я уявляю як ці хлопці щасливі, що після такого пекла їдуть додому".
"Пізно оголосили про те! Якби люди дізналися про прощання раніше, то людей було б в рази більше", - пишуть в мережі.