Українці влаштували зворушливу акцію для рятувальників, які більше тижня гасили пожежі на Луганщині (відео)

На Луганщині завершилася ліквідація лісових пожеж, які накрили область. Жителі Сєвєродонецька подякували пожежним за їхню відважну роботу.

У Сєвєродонецьку оплесками зустріли рятувальників, які займаються ліквідацією вогню на Луганщині.

Відео церемонії проводів рятувальників з інших областей, які брали участь в гасінні пожеж на Луганщині оприлюднили в соцмережах Facebook і Instagram.

Колоні пожежних машин почали активно аплодувати. Вони тривали близько десяти хвилин і супроводжувалися криками "Спасибі".

Низький уклін! Бережи вас Бог!!! Від усієї Луганщини подяка !!! "

Спасибі, справжнім !!!

"Я сьогодні плакала. Це сльози радості, в нашому регіоні загасили пожежі та МНС з інших областей нарешті поїхали додому з нашого АДА який був 10 днів .... Я пишаюся цими всіма людьми, спасибі Вам!".

"Як то кажуть, герої не носять плащів. Я уявляю як ці хлопці щасливі, що після такого пекла їдуть додому".

"Пізно оголосили про те! Якби люди дізналися про прощання раніше, то людей було б в рази більше", - пишуть в мережі.