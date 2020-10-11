Переїхав власну сестру: в Черкаській області сталося жахливе ДТП (Відео)

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10:15 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
У Чигиринському районі 14-річна школярка загинула під колесами автомобіля свого брата.

У селі Вітове Чигиринського району підліток загинув під колесами машини. Автомобіль протягнув 14-річну школярку по селу близько півсотні метрів.

Про це повідомляє "Свідок НТН" посилаючись на дані Нацполіціі.

Відзначається, що автомобілем керував 30-річний брат загиблої, який їхав забирати її зі школи.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смертельного ДТП. Відзначимо, що правоохоронні органи повідомляють, що водій в момент скоєння аварії був у стані алкогольного сп'яніння. За скоєне чоловік може потрапити за грати на 8 років.

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