Переїхав власну сестру: в Черкаській області сталося жахливе ДТП (Відео)

У Чигиринському районі 14-річна школярка загинула під колесами автомобіля свого брата.

У селі Вітове Чигиринського району підліток загинув під колесами машини. Автомобіль протягнув 14-річну школярку по селу близько півсотні метрів.

Про це повідомляє "Свідок НТН" посилаючись на дані Нацполіціі.

Відзначається, що автомобілем керував 30-річний брат загиблої, який їхав забирати її зі школи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смертельного ДТП. Відзначимо, що правоохоронні органи повідомляють, що водій в момент скоєння аварії був у стані алкогольного сп'яніння. За скоєне чоловік може потрапити за грати на 8 років.