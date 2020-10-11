У Києві сталося страшне ДТП зі «швидкою», є постраждалі: фото та відео з місця аварії

У Києві водій легковика протаранив карету швидкої допомоги.

На проспекті Героїв Сталінграда в Києві сталося чергове ДТП. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Відзначається, що причиною аварії стало порушення правил дорожнього руху автомобілістом - водій іншого авто намагався уникнути зіткнення, але від удару відлетів в машину медиків.

"На круговому русі водій кросовера Сузукі не пропустив BMW, який після удару врізався в швидку", - йдеться в повідомленні.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали обидва водії. Зараз на місці події працює поліція і слідчо-оперативна група.

У мережі показали фото з місця страшної аварії:

Незабаром з'явилося відео того, що сталося.