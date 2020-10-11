Справжній Mortal Kombat на Подолі: бійка водіїв в Києві повеселила мережу. Відео

Водій трамвая провчив маршрутника за прегородження шляхів на Контрактовій і отримав підтримку киян.

У Подільському районі Києва сталася кумедна бійка водіїв громадського транспорту, яка потрапила на відео і викликала сміх українців в мережі.

Запис інциденту вранці 11 жовтня опублікував "Київ Оперативний".

Варто зауважити, що в районі Контрактової площі в столиці регулярно трапляються казуси з автомобілістами на трамвайних коліях. На цей раз їх перегородила маршрутка, що, судячи з усього, і стало причиною конфлікту.

Водій трамвая накинувся на опонента, повалив його на землю, після чого спробував піти, але був атакований ззаду і пустив в хід важкий інструмент, що і забезпечило йому перемогу в суперечці.

Деякі порівняли інцидент з бійкою з популярної гри Mortal Kombat.

"Це ще один дзвіночок до перегляду пасажирських перевезень в столиці", - додали в мережі.

Дивіться на відео, як це було:

"Премію водієві трамвая", "Напевно, водій маршрутки раніше водив трамвай. Транспорт змінив, а звички залишилися", "трамвайник зробив те, про що помічає 99% киян", "маршрутник мало дав монтуванням", - пишуть українці в коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 11 жовтня на Оболоні в Києві "швидка" потрапила в ДТП з постраждалими.